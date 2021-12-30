Петраков: «Не хотелось попасть на Италию или Португалию»

Тренер сборной Украины объяснил свою радость во время жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ

Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью пресс-службе УАФ оценил соперника по плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиге наций – сборную Шотландии.

Было видно, что вы не были расстроены результатом жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2022...

Не хотелось попасть на Италию или Португалию. И хотя британские команды тоже сильны, будет интересно встретиться с Шотландией. Жаль только, что мы не сыграем на своем поле. Но ничего, будем готовиться. Мы никого не боимся.

С шотландцами, кстати, в следующем году придется встретиться трижды.

Таков был жребий Лиги наций. Что ж, тем интереснее будет. Мы еще никогда не играли против Ирландии, потому это тоже будет для нашей сборной хорошим опытом. А с Арменией давно не виделись. Думаю, это будет интересное соперничество. Но если мы хотим возвратиться в дивизион А, нужно выигрывать группу. 21 мая заканчивается чемпионат страны, сборники немного отдохнут, а затем начнем готовиться к поединкам Лиги наций. В июне график игр будет очень сложным, поскольку придется провести четыре матча за короткий промежуток времени.

Петраков, подводя промежуточные итоги, отметил, что выполнена только половина задания.