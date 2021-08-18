Петраков получит в свое распоряжение игроков стоимостью более 200 миллионов евро

Специалист подготовит команду к отборочным матчам ЧМ-2022

Александр Петраков / фото - FootBoom

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков возглавил команду накануне отборочных матчей чемпионата мира в Катаре.

В свое распоряжение специалист получил состав, который портал Transfermarkt оценивает в 209 миллионов евро. Самым дорогим игроком является Руслан Малиновский, рыночная цена за которого составляет 30 миллионов евро.

Transfermarkt

Впереди национальную команду ждут матчи отбора к ЧМ против Казахстана (1 сентября), где на выезде украинцы останутся без поддержки болельщиков, а также против Франции (4 сентября) на «Олимпийском». 8 августа сборная сыграет товарищескую игру с Чехией.

Напомним, Петраков прокомментировал свое назначение в сборную.