Петраков получит в свое распоряжение игроков стоимостью более 200 миллионов евро

Чемпионат Украины. «Ингулец» — «Динамо». Видео трансляция
19:30
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков возглавил команду накануне отборочных матчей чемпионата мира в Катаре.
В свое распоряжение специалист получил состав, который портал Transfermarkt оценивает в 209 миллионов евро. Самым дорогим игроком является Руслан Малиновский, рыночная цена за которого составляет 30 миллионов евро.
Впереди национальную команду ждут матчи отбора к ЧМ против Казахстана (1 сентября), где на выезде украинцы останутся без поддержки болельщиков, а также против Франции (4 сентября) на «Олимпийском». 8 августа сборная сыграет товарищескую игру с Чехией.
Напомним, Петраков прокомментировал свое назначение в сборную.
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