Петраков сообщил, куда пойдут премиальные за матч с Францией

Деньги решено потратить с пользой

Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире телеканала «Футбол», на какие нужды пойдут премиальные за матч отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (1:1).

Будут ли премиальные за ничью с Францией? Да. Об этом нам сказал президент УАФ Андрей Павелко. Мы командой решили, что часть денег из премиальных хотим отдать на благотворительность. На нужды детского футбола.

Петраков также подвел итоги первого сбора и матчей у руля команды.