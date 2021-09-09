Тренер сборной Украины U-19: «Команда Петракова способна пробиться в финальную часть ЧМ»
Петраков сообщил, куда пойдут премиальные за матч с Францией
Деньги решено потратить с пользой
18:59
Александр Петраков / Фото - УАФ
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире телеканала «Футбол», на какие нужды пойдут премиальные за матч отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (1:1).
Будут ли премиальные за ничью с Францией? Да. Об этом нам сказал президент УАФ Андрей Павелко.
Мы командой решили, что часть денег из премиальных хотим отдать на благотворительность. На нужды детского футбола.
Петраков также подвел итоги первого сбора и матчей у руля команды.