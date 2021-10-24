Пике – о матче с «Реалом»: «Из «Барселоны» ушел Месси. Мы должны оставаться реалистами»

Жерар Пике / фото - Marca

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в рамках 10-го тура Примеры:

В «Класико» нет фаворитов. Этот матч стоит особняком, перед ним не так важно, кто как готов. Мы прошли через кризисные моменты, но сейчас возвращаемся. Обе команды подошли к «Класико» в похожем состоянии. Такие клубы, как Барселона или Реал, всегда нуждаются в топ-игроке, который способен решить исход матча и умеет забивать. Из Барселоны ушел важнейший игрок в истории футбола, Лео Месси. Мы должны оставаться реалистами.

Фати всего 18 лет, мы можем задавить его ответственностью. Не нужно на него наседать, и это пойдет на пользу и ему, и клубу. Они с Винисиусом немного отличаются. Бразилец быстрее, он более взрывной, но у Ансу дар – он находит гол. Их качества во многом схожи, они умеют обводить».