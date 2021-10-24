Пике – о матче с «Реалом»: «Из «Барселоны» ушел Месси. Мы должны оставаться реалистами»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в рамках 10-го тура Примеры:
«Результат в «Класико» дороже, чем три очка. Победа над извечным врагом вдохновляет и придает силу и уверенность. Выиграв «Эль Класико», ты выходишь на следующие матчи сильнее. Победа над Реалом – это сигнал, ты показываешь, что готов бороться за победу в Ла Лиге. Мы в хорошем состоянии и готовы к борьбе.
В «Класико» нет фаворитов. Этот матч стоит особняком, перед ним не так важно, кто как готов. Мы прошли через кризисные моменты, но сейчас возвращаемся. Обе команды подошли к «Класико» в похожем состоянии. Такие клубы, как Барселона или Реал, всегда нуждаются в топ-игроке, который способен решить исход матча и умеет забивать. Из Барселоны ушел важнейший игрок в истории футбола, Лео Месси. Мы должны оставаться реалистами.
Фати всего 18 лет, мы можем задавить его ответственностью. Не нужно на него наседать, и это пойдет на пользу и ему, и клубу. Они с Винисиусом немного отличаются. Бразилец быстрее, он более взрывной, но у Ансу дар – он находит гол. Их качества во многом схожи, они умеют обводить».
Принципиальные соперники сойдутся на поле уже сегодня, 24 октября в 17:15.
Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».
Два звездных игрока каталонцев не примут участие в этом матче, зато два ключевых футболиста «Реала» как раз вернулись в состав команды.
Комментарии 0