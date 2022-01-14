Лидер обороны «Реала» сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит финал Суперкубка Испании
Пике сказал Анчелотти, что «Барселона» никогда не выбивает мяч в аут, когда соперник лежит на газоне
Каталонцы игнорируют правила фэйр-плей?
14 января 11:41
Жерар Пике и Карло Анчелотти / фото - FirstSportz
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал Marca о споре с защитником «Барселоны» Жераром Пике в полуфинальном матче за Суперкубок Испании (3:2):
«Я сказал ему выбить мяч в аут, когда Винисиус получил повреждение, как сделали мы в первом тайме.
Он сказал мне, что они никогда так не делают. Я ответил, что не знал этого».
Бразилец неудачно стартовал за длинной передачей и присел на газон возле штрафной соперника, попросив помощи медиков.
«Барселона» же не обратила на это внимания и побежала в атаку, где чуть не забила гол. После того как мяч ушел за пределы поля бразилец получил помощь врачей и был незамедлительно заменен.
Напомним, лидер обороны «Реала» сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит финал Суперкубка Испании.
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