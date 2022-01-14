Пике сказал Анчелотти, что «Барселона» никогда не выбивает мяч в аут, когда соперник лежит на газоне

Каталонцы игнорируют правила фэйр-плей?

Жерар Пике и Карло Анчелотти / фото - FirstSportz

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал Marca о споре с защитником «Барселоны» Жераром Пике в полуфинальном матче за Суперкубок Испании (3:2):

«Я сказал ему выбить мяч в аут, когда Винисиус получил повреждение, как сделали мы в первом тайме. Он сказал мне, что они никогда так не делают. Я ответил, что не знал этого».

Бразилец неудачно стартовал за длинной передачей и присел на газон возле штрафной соперника, попросив помощи медиков.

«Барселона» же не обратила на это внимания и побежала в атаку, где чуть не забила гол. После того как мяч ушел за пределы поля бразилец получил помощь врачей и был незамедлительно заменен.

Напомним, лидер обороны «Реала» сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит финал Суперкубка Испании.