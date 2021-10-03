Почеттино назвал ответственного за первое поражение ПСЖ в сезоне

Маурисио Почеттино / фото - Marca

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал для L`Equipe поражение от «Ренна» (0:2) в десятом туре Лиги 1:

Первый ответственный человек за это поражение — это я. Да, мы демонстрировали хороший футбол на протяжении получаса, но нам надо научиться делать это все 90 минут. У нас не было проблем с восстановлением. После игры с Сити прошло 5 дней.

Зол ли я? Да, немного. Никто не любит проигрывать. «Ренн» отлично себя проявил, но мы расстроены тем, что не использовали свои шансы».