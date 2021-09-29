Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Почеттино – о голе Месси: «Обычно я не праздную, но в этом случае я должен был»
Главный тренер ПСЖ – о матче против «Манчестер Сити»
29 сентября 12:42
Маурисио Почеттино / фото - Getty Images
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал дебютный гол Лионея Месси за парижский гранд, который тот забил в матче 2-го круга группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0). Цитирует специалиста портал Daily Mail.
«Обычно я не праздную голы, но сегодня я сделал это.Напомним, ранее сам Месси поделился эмоциями от дебютного гола за ПСЖ
20 лет я смотрел, как Месси забивает, будучи моим соперником. Сегодня он забил за мою команду, так что я должен был отпраздновать».
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