Под угрозой банкротства? Президент «Барселоны» назвал ужасающую сумму долга клуба

Бывшее руководство оставило каталонцев в плачевном состоянии

Жоан Лапорта / фото - FC Barcelona Noticias

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал на своей странице в Twitter о внушительной сумме долга каталонцев:

«Отрицательная величина чистых активов клуба — € 451 млн. На зарплаты клуб тратит 103% от суммы доходов, что примерно на 20-25% больше, чем у наших конкурентов. Общий долг «Барселоны» составляет € 1,35 млрд. Финансовое состояние клуба очень тревожное, оно уже драматичное».

Каталонский клуб обзавелся такими долгами в результате правления бывшего президента Хосепа Бартомеу.

Из-за плачевной финансовой ситуации клубу пришлось отпустить Лионеля Месси, который ушел в ПСЖ.

Также «блаугранас» были близко к тому, чтобы не заявить на новый сезон новичков клуба: Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Серхио Агуэро, но благодаря вице-капитану Жерару Пике игроки сыграют в новом сезоне за «Барселону».

Напомним, в стартовом матче Примеры каталонцы расправились с «Сосьедадом».