Дешам: «Золотой мяч» Канте? Не знаю, насколько это достижимо»
Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»
Полузащитник рад за соотечественника
19:23
Фото: AFP
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что у его партнера по сборной Франции Нголо Канте есть шанс побороться за «Золотой мяч». Слова игрока приводит Tribal Football.
«Перед финалом я сказал, что у Нголо будет шанс выиграть награду, если он станет победителем Лиги чемпионов. «Челси» заслуженно выиграл турнир, а Канте как всегда был великолепен.
Он может претендовать на «Золотой мяч» в случае триумфа Франции на чемпионате Европы».
Тренер Франции не верит в победу Канте в номинации.
Комментарии 0