Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»

Полузащитник рад за соотечественника

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что у его партнера по сборной Франции Нголо Канте есть шанс побороться за «Золотой мяч». Слова игрока приводит Tribal Football.

«Перед финалом я сказал, что у Нголо будет шанс выиграть награду, если он станет победителем Лиги чемпионов. «Челси» заслуженно выиграл турнир, а Канте как всегда был великолепен. Он может претендовать на «Золотой мяч» в случае триумфа Франции на чемпионате Европы».

Тренер Франции не верит в победу Канте в номинации.

Нголо продлит контракт с «Челси».