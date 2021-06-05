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Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»

Полузащитник рад за соотечественника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:23
Погба: «Канте сможет претендовать на «Золотой мяч»
Фото: AFP

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что у его партнера по сборной Франции Нголо Канте есть шанс побороться за «Золотой мяч». Слова игрока приводит Tribal Football.

«Перед финалом я сказал, что у Нголо будет шанс выиграть награду, если он станет победителем Лиги чемпионов. «Челси» заслуженно выиграл турнир, а Канте как всегда был великолепен.

Он может претендовать на «Золотой мяч» в случае триумфа Франции на чемпионате Европы».

Тренер Франции не верит в победу Канте в номинации.

Нголо продлит контракт с «Челси».

Андрей Усмонов
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Н'голо Канте Поль Погба

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