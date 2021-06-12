Погба раскрыл подробности конфликта Мбаппе и Жиру

Атмосфера в стане «трехцветных» напряженная

Килиан Мбаппе и Оливье Жиру / фото - ESPN

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал RMC Sport о конфликте его партнеров по национальной команде – Килиана Мбаппе и Оливье Жиру:

«Честно говоря, я ничего не знаю. Килиан пасует всем. Я не думаю, что его посыл Жиру был таким. В любом случае, я ничего такого не замечал. Передо мной никаких споров не было, перед остальными игроками – тоже. Никакого конфликта».

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял на личный счет слова Жиру на пресс-конференции о том, что ему мало пасуют, и затаил обиду. По слухам, после тренировки сборной форвард «Челси» подошел к Килиану, объяснил ситуацию и обнял его.

Если верить словам Погба, то в команде все спокойно, игроки в хороших отношениях и готовы играть в групповом этапе Евро-2020, где французы попали в «группу смерти».

Напомним, Мбаппе выразил сомнения относительно своего будущего в ПСЖ.