Мбаппе – о возможном уходе: «Я не буду совершать подлые поступки»
Погба раскрыл подробности конфликта Мбаппе и Жиру
Атмосфера в стане «трехцветных» напряженная
Килиан Мбаппе и Оливье Жиру / фото - ESPN
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал RMC Sport о конфликте его партнеров по национальной команде – Килиана Мбаппе и Оливье Жиру:
«Честно говоря, я ничего не знаю. Килиан пасует всем. Я не думаю, что его посыл Жиру был таким. В любом случае, я ничего такого не замечал.
Передо мной никаких споров не было, перед остальными игроками – тоже. Никакого конфликта».
Ранее сообщалось, что Мбаппе принял на личный счет слова Жиру на пресс-конференции о том, что ему мало пасуют, и затаил обиду. По слухам, после тренировки сборной форвард «Челси» подошел к Килиану, объяснил ситуацию и обнял его.
Если верить словам Погба, то в команде все спокойно, игроки в хороших отношениях и готовы играть в групповом этапе Евро-2020, где французы попали в «группу смерти».
Напомним, Мбаппе выразил сомнения относительно своего будущего в ПСЖ.
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