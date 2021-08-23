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Полевой игрок вынужденно занял место в воротах и не пропустил от «Реала»

Вратарь «лягушек» схлопотал прямое удаление
Футбол Примерa (Испания)
18:33
Полевой игрок вынужденно занял место в воротах и не пропустил от «Реала»
Рубен Везу / фото - Transfermarkt

В матче второго тура испанской Примеры «Леванте» и «Реал» выдали настоящий футбольный триллер.

Команды забили друг другу по три мяча и поделили очки. Но самым приметным стал эпизод, который случился под занавес второго тайма.

На 84 минуте вингер «сливочных» Винисиус Жуниор вырвался в стремительную контратаку и убежал от защитников на рандеву с голкипером. Но вратарь «Леванте» Айтор Фернандес заранее побежал ему на встречу и отбил рукой мяч, который бразилец прокидывал себе на ход.

Так как голкипер совершил этот «сейв» в центре поля, то вскоре он увидел перед собой красную карточку и покинул поле.

За минуту до этого эпизода тренер «лягушек» Пако Лопес совершил последнюю замену и уже не имел возможности выпустить резервного вратаря.

Место в рамке пришлось занять защитнику хозяев Рубен Везу. Португалец провел в перчатках около 10 минут, за которые «Реал» так и не нанес ни одного удара.

Наставник «Леванте» ранее высказался об этом эпизоде для o Jogo:

«Иногда на тренировках Рубен любит надевать перчатки и вставать в ворота. Остальные игроки даже шутят, почему он не вратарь. Так что он был идеальным полевым футболистом, чтобы заменить вратаря. Я должен публично поблагодарить его за усилия. Я рад, что и трибуны оценили это».

Напомним, «Реал» интересуется партнером Зинченко по МС.

Павел Харченко
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Реал Мадрид (футбол) Леванте

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