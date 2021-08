Полевой игрок вынужденно занял место в воротах и не пропустил от «Реала»

Рубен Везу / фото - Transfermarkt

В матче второго тура испанской Примеры «Леванте» и «Реал» выдали настоящий футбольный триллер.

Команды забили друг другу по три мяча и поделили очки. Но самым приметным стал эпизод, который случился под занавес второго тайма.

На 84 минуте вингер «сливочных» Винисиус Жуниор вырвался в стремительную контратаку и убежал от защитников на рандеву с голкипером. Но вратарь «Леванте» Айтор Фернандес заранее побежал ему на встречу и отбил рукой мяч, который бразилец прокидывал себе на ход.

Так как голкипер совершил этот «сейв» в центре поля, то вскоре он увидел перед собой красную карточку и покинул поле.

- RED CARD Aitor Fernandez! Levante already made 5 subs as well which means a field player will have to go in goal! pic.twitter.com/4mQUTfKI4O pic.twitter.com/eKV51KpdQ0