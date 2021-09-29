Марлос все? В Сети распространяются слухи об уходе полузащитника из «Шахтера»
Полузащитник «Интера»: «Нам предстоит еще одна встреча с «Шахтером», но уже у нас дома»
Матиас Весино расстроен исходом первого матча
29 сентября 16:45
Matías Vecino / фото - Getty Images
Полузащитник итальянского «Интера» Матиас Весино подвел итоги второго матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда не смогла победить донецкий «Шахтер» (0:0). Цитирует Весино пресс-служба UEFA.
«Обидно, что не выиграли. Но плюс в том, что «Шахтеру» придется сыграть против нас еще один матч. И он будет у нас дома».
Напомним, в «Шахтере» сообщили, что Траоре потребуется операция.