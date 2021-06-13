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Последний шанс остаться: Рамос проведет встречу с Пересом

Защитник очень близок к уходу
Футбол Примерa (Испания)
09:34
Последний шанс остаться: Рамос проведет встречу с Пересом
Флорентино Перес и Серхио Рамос / фото - Marca

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в ближайшее время проведет встречу с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, что бы обсудить продление контракта, сообщает журналист Nicolo Schira.

Сага с продлением контракта Рамоса продолжается. Соглашение испанца с клубом истекает через две недели, и сейчас последний шанс для игрока остаться в клубе.

Руководство «королевского клуба» еще зимой предлагало игроку однолетний контракт со снижением оклада на 10%, но футболист отказывался, так как хотел рассматривать только продление сотрудничества на два года.

Теперь все изменилось и Рамос готов принять соглашение на один год. Но, как сообщали СМИ, Перес будет обсуждать с капитаном только его церемонию прощания.

Причина испорченных отношений игрока и клуба – информация о том, что 35-летний защитник подговаривал партнеров по команде бунтовать против клуба и не соглашаться на новое снижение зарплаты.

Тем не менее, игрока и клуб ждут последние переговоры в ходе которых решиться: останется капитан или нет.

Напомним, легендарный вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о ситуации с Рамосом.

Павел Харченко
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Теги

Серхио Рамос Флорентино Перес Реал Мадрид (футбол)

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