Поспешили. «Колос» удалил публикацию о переходе Тотовицкого

Источник назвал причину данного шага

Андрей Тотовицкий / Фото - ФК Шахтер

Публикация в соцсетях о подписании полузащитника Андрея Тотовицкого была удалена пресс-службой «Колоса». Сообщается, что между сторонами возникли разногласия по некоторым пунктам контракта.

Первую часть сезона хавбек провел в «Десне». «Северян» футболист покинул в качестве свободного агента.

В текущей кампании 28-летний исполнитель отыграл 14 матчей. В них ему удалось оформить по три гола и результативные передачи.

Помимо Тотовицкого сообщалось о подписании «Колосом» Павла Ориховского.