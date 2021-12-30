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Поспешили. «Колос» удалил публикацию о переходе Тотовицкого

Источник назвал причину данного шага
Футбол Украинская Премьер-лига
20:00
Поспешили. «Колос» удалил публикацию о переходе Тотовицкого
Андрей Тотовицкий / Фото - ФК Шахтер

Публикация в соцсетях о подписании полузащитника Андрея Тотовицкого была удалена пресс-службой «Колоса». Сообщается, что между сторонами возникли разногласия по некоторым пунктам контракта.

Первую часть сезона хавбек провел в «Десне». «Северян» футболист покинул в качестве свободного агента.

В текущей кампании 28-летний исполнитель отыграл 14 матчей. В них ему удалось оформить по три гола и результативные передачи.

Помимо Тотовицкого сообщалось о подписании «Колосом» Павла Ориховского.

Источник: FootballHub Сергей Стаднюк
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