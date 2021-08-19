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Поворознюк: «Ну п****ц. Ой, господи. Ну какие эмоции могут быть после такой игры с «Динамо»?

Президент «Ингульца» – о ничьей с действующем чемпионом Украины

Футбол Украинская Премьер-лига
17:41
Поворознюк: «Ну п****ц. Ой, господи. Ну какие эмоции могут быть после такой игры с «Динамо»?
Александр Поворознюк / Фото - footboom
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в интервью YouTube-каналу «Профутбол Digital» поделился эмоциями после ничейного результата с «Динамо» (1:1) в матче 4-го тура УПЛ. 

«На первые 4 игры в чемпионате мы по большому счету не рассчитывали. Мы провели чудесные сборы в Болгарии, но ключевым футболистам не дали визы. Мы понимали, что нужно время, чтобы наиграть состав. Я понимал, что есть игра – она была с «Шахтером», «Зарей», «Десной». Я успокаивал штаб, команду и говорил: игра есть – результат придет. Учитывая, что мы сегодня взяли очки с «Динамо» – нам повезло, просто супер. Мы ничего не дали им создать – забили сами себе гол».


2-й матч против «Динамо» вы будете играть уже на домашнем стадионе? 

«Планируем. Сегодня знаменная дата – мы получили технические условия на освещение, и думаю, что мы сейчас будем его включать и круглые сутки работать над тем, чтобы к осени зашли на стадион и первые туры весной играли на своем стадионе».


Какие эмоции ожидаются на этом матче?

«Ну п****ц. Ой, господи. Ну какие эмоции могут быть после такой игры с «Динамо»? Все говорили, что договорились с Суркисами и приехали сюда сливать матч. Думаю, что «Шахтер» должен сказать спасибо, что мы это сделали. Мы играли, играем и будем играть только в честный футбол».


Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал ничейный результат с командой из Петрово.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Поворознюк Ингулец Динамо Киев

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