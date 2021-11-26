Президент «Барселоны»: «Чудо случится. Мы победим «Баварию»

От матча с мюнхенцами зависит судьба каталонцев в ЛЧ

Жоан Лапорта и Хави / фото - Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил первые недели работы Хави на посту тренера «блаугранас», а также высказался по поводу ситуации команды в ЛЧ. Слова функционера приводит Mundo Deportivo.

«Нам предстоит еще долгий путь. Хави очень мотивирован, у него много сил. Надеюсь, для нас все сложится хорошо. Думаю, после прихода Хави в клуб наши соперники стали чуть больше нас уважать. Теперь они знают, на что мы снова способны. Победа над «Баварией» возможна. Чудо случится, я в этом убежден. Мы победим».

Судьба «сине-гранатовых» в ЛЧ будет решаться в матче последнего тура против «Баварии». Для выхода в плей-офф «сине-гранатовым» нужна победа.

Если «Бенфика» в параллельном матче выиграет у «Динамо», то даже ничья отправит «Барселону» в Лигу Европы.

Напомним, Хави рассказал, что нужно сделать каталонцам, чтобы обыграть «Баварию».