Президент «Барселоны»: «Дембеле лучше Мбаппе»

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 2. Видео трансляция
16:45
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что игрок его команды Усман Дембеле более одарен, чем Килиан Мбаппе. Слова функционера приводит Marca.
«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, чтобы Усман остался, он отличный игрок.
Эта ситуация требуют переговоров с агентами, которые хотят лучшего для игрока.
Я полон энтузиазма в отношении Дембеле. Как игрок он лучше, чем Мбаппе».
Дембеле может уйти из «Барселоны» уже летом. Стороны пока не продлили контракт.
Мбаппе хочет играть за «Реал».
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