Президент «Барселоны»: «Дембеле лучше Мбаппе»

Лапорта не станет покупать еще одного француза

Фото: Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что игрок его команды Усман Дембеле более одарен, чем Килиан Мбаппе. Слова функционера приводит Marca.

«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, чтобы Усман остался, он отличный игрок. Эта ситуация требуют переговоров с агентами, которые хотят лучшего для игрока. Я полон энтузиазма в отношении Дембеле. Как игрок он лучше, чем Мбаппе».

Дембеле может уйти из «Барселоны» уже летом. Стороны пока не продлили контракт.

Мбаппе хочет играть за «Реал».