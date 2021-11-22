Арбитр матча «Лиона» и «Марселя» объяснил решение остановить игру
Президент «Марселя»: «Мы приехали играть в футбол, а в итоге оказались на войне»
Матч с «Лионом» был прерван
22 ноября 11:19
Фото: AFP
Президент «Марселя» Пабло Лонгория высказался GFFN о сорванном матче с «Лионом» после того, как в игрока его команды Димитри Пайета прилетела бутылка в голову от болельщика.
«Мы приехали в Лион, чтобы играть в футбол. А в итоге оказались на войне. Пайет сейчас страдает психологически, и это ненормально.
Мы всегда осуждали все виды насилия — оно затрагивает абсолютно всех. Никто из тех, кто любит футбол, не может равнодушно смотреть на то, что произошло в матче.
Это ненормально. Искренне говоря, у меня сейчас нет решения этой проблемы. Мы люди спорта, а принимать решения — прерогатива властей, дисциплинарной комиссии лиги».
Матч хотели возобновить, но игроки «Марселя» отказались выходить на поле.
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