Президент «Марселя»: «Мы приехали играть в футбол, а в итоге оказались на войне»

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Президент «Марселя» Пабло Лонгория высказался GFFN о сорванном матче с «Лионом» после того, как в игрока его команды Димитри Пайета прилетела бутылка в голову от болельщика.

Мы всегда осуждали все виды насилия — оно затрагивает абсолютно всех. Никто из тех, кто любит футбол, не может равнодушно смотреть на то, что произошло в матче.

Это ненормально. Искренне говоря, у меня сейчас нет решения этой проблемы. Мы люди спорта, а принимать решения — прерогатива властей, дисциплинарной комиссии лиги».