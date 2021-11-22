Скандальный матч «Лиона» и «Марселя» перенесли на неопределенный срок
Матч 14-тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем» был сорван.
Уже на 4-й минуте главному арбитру пришлось приостановить игру, когда пострадал один из футболистов провансальцев. Болельщики ОМ бросали с трибун посторонние предметы, и бутылка попала в голову Димитри Пайе.
Игроку некоторое время оказывали помощь врачи, после чего рефери отправил команды в подтрибунное помещение.
Вскоре судья дал сигнал о продолжении матча, и футболисты «Лиона» вышли на разминку. Но футболисты «Марселя» отказались продолжать матч и остались в раздевалке.
Матч был отложен на неопределенный срок, а решение о его судьбе примет профессиональная футбольная лига Франции на заседании, сообщает официальный сайт организации.
Пайе уже попадал в этом сезоне в очень похожую ситуацию, которая закончилась массовой дракой.
Напомним, бросившего бутылку болельщика уже вычислили и наградили мощной оплеухой.
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