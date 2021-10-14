Президент «Олимпии» – о трансфере Дерлиса: «Никогда не соглашусь выплатить «Динамо» 10 миллионов долларов»

Киевляне выиграли суд в CAS

Фото: O Globo

Президент «Олимпии» Мигель Брунотт заявил, что вряд ли сможет заплатить всю сумму для «Динамо» за Дерлиса Гонсалеса, несмотря на вердикт CAS.

Киевляне выиграли суд, который обязал парагвайцев выплатить 5,5 миллиона долларов долга за трансфер футболиста. Брунотт заявил Universo 970 AM, что сумма слишком большая.

«Это плохие новости для нас. Я никогда не соглашался с трансфером Дерлиса Гонсалеса, он очень дорогой игрок для нас. Сделка игрока, которая стоит 10 миллионов долларов для этой страны, - это слишком дорого. Я никогда не смогу согласиться с этим».

В случае невыплаты «Олимпии» грозят санкции от FIFA вплоть до снятия очков.