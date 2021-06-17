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Президент РФС – о кричалке Путин – ху### на Евро-2020: «Чистое хулиганство. Призываю UEFA разобраться в этом инциденте»

Колоскову не понравились высказывание болельщиков в Бухаресте
Футбол Евро-2020
17 июня 23:13
Президент РФС – о кричалке Путин – ху### на Евро-2020: «Чистое хулиганство. Призываю UEFA разобраться в этом инциденте»
Фото: УАФ

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о поведении фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией начали скандировать «Путин – ху###».

«Призываю UEFA очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте.

Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение».

Ранее Путин высказался о новой форме сборной Украины.

Украина обыграла Северную Македонию (2:1).

 

Андрей Усмонов
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Теги

сборная России (футбол) сборная Украины (футбол) Владимир Путин

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