Путин отреагировал на новую форму сборной Украины
Президент РФС – о кричалке Путин – ху### на Евро-2020: «Чистое хулиганство. Призываю UEFA разобраться в этом инциденте»
Колоскову не понравились высказывание болельщиков в Бухаресте
Фото: УАФ
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о поведении фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией начали скандировать «Путин – ху###».
«Призываю UEFA очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте.
Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение».
Ранее Путин высказался о новой форме сборной Украины.
Украина обыграла Северную Македонию (2:1).