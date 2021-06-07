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Президент РФС: «Я недоумеваю от решения UEFA. По такой же логике мы могли нанести Аляску на форму»

Колосков не понимает, почему европейский орган разрешил Украине нанести границы страны на игровую футболку
Футбол Сборная Украины
12:59
Президент РФС: «Я недоумеваю от решения UEFA. По такой же логике мы могли нанести Аляску на форму»
Вячеслав Колосков / Фото: Eurosport

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении UEFA утвердить новую форму сборную Украины.

«С моей точки зрения – это абсолютно неправильное решение UEFA. Есть специальный регламент, в соответствии с которым на игровой форме футболистов может быть только товарный знак и эмблема или государства, или федерации, а на обратной стороне фамилия игрока и номер.

К тому же все это должно быть определенных размеров. Не допускаются даже минимальные отклонения от установленных правил. Почему вдруг UEFA принял такое чисто политическое решение – мне непонятно.

Со стороны кажется, что это русофобские атаки и провокация от Украины. К сожалению, эта провокация прошла, и UEFA ее допустил. Это какой-то нонсенс. Я, слава богу, в футболе 40 лет, был в оргкомитетах многих чемпионатов мира. Впервые за 40 лет вижу такой казус.

Я видел объяснение UEFA, не очень удовлетворен им. Там нет ссылки на параграф регламента или правила игры. Поэтому я недоумеваю по поводу одобрения. По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, раз теперь UEFA не дает четких объяснений.

Мне трудно рассуждать, когда в ответ на запрос UEFA просто отбивается какие-то общими словами и нечеткими объяснения».


Напомним, в России новая форма сборной Украины вызвала неодобрение из-за изображения границ страны вместе с Крымом, но в UEFA заявили, что она утверждена в соответствии со всеми правилами.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Комментарии 2

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7 июня 2021г. 13:21
Аляску вы продали, а часть Украины отжали. Не надо путать.
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7 июня 2021г. 14:42
Во-во, прочитав этого деятеля, тоже самое хотел написать, но уже смотрю есть, вата, она и в Африке вата, как сами безпредельничают- ничего, как чего ни по-их, сразу начинают на законны ссылаться.
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