Президент РФС: «Я недоумеваю от решения UEFA. По такой же логике мы могли нанести Аляску на форму»

Вячеслав Колосков / Фото: Eurosport

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении UEFA утвердить новую форму сборную Украины.

К тому же все это должно быть определенных размеров. Не допускаются даже минимальные отклонения от установленных правил. Почему вдруг UEFA принял такое чисто политическое решение – мне непонятно.

Со стороны кажется, что это русофобские атаки и провокация от Украины. К сожалению, эта провокация прошла, и UEFA ее допустил. Это какой-то нонсенс. Я, слава богу, в футболе 40 лет, был в оргкомитетах многих чемпионатов мира. Впервые за 40 лет вижу такой казус.

Я видел объяснение UEFA, не очень удовлетворен им. Там нет ссылки на параграф регламента или правила игры. Поэтому я недоумеваю по поводу одобрения. По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, раз теперь UEFA не дает четких объяснений.

Мне трудно рассуждать, когда в ответ на запрос UEFA просто отбивается какие-то общими словами и нечеткими объяснения».