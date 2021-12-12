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При Хави не стало особо лучше. «Барселона» без побед в последних 3-х матчах

Каталонская команда продолжает свое падение
Футбол Примерa (Испания)
21:41
При Хави не стало особо лучше. «Барселона» без побед в последних 3-х матчах
Хави / Фото: Getty Images

В последнем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью с «Осасуной» (2:2).

В трех последних матчах команда Хави не может победить. В целом же статистика «Барселоны» при новом тренере также не особо стабильна: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» расположилась на 8-м месте, имея 24 очка.

Отметим, что Хави был очень недоволен после ничьей с «Осасуной» и сообщил, что его команда ничего не добилась.

Петр Приходько
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Барселона (футбол) Хави

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