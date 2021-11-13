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При Петракове в сборной Украины дебютировало уже семь новичков

Специалист интегрирует молодых исполнителей, несмотря на сложное турнирное положение
Футбол Сборная Украины
12:03
При Петракове в сборной Украины дебютировало уже семь новичков
Фото - УАФ

Голкипер Дмитрий Ризнык дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Болгарии (1:1). Игрок сменил Георгия Бущана во втором тайме.

Таким образом, вратарь стал уже седьмым новичком национальной команды при Александре Петракове. Специалист давал игрокам возможность дебютировать во встречах отбора на чемпионат мира-2022 с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1), а также – контрольном поединке против Чехии (1:1).

При и. о. главного тренера впервые за сборную сыграли: защитники Александр Сирота, Тарас Качараба и Виктор Корниенко, хавбеки Сергей Булеца и Владислав Кочергин, а также – нападающий Даниил Сикан.

Ранее Ризнык передал, что ему сказал Андрей Пятов перед дебютом.

Сергей Стаднюк
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Дмитрий Ризнык Александр Петраков

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