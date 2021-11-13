Ризнык: «Перед вторым таймом Пятов сказал покричать на команду»
При Петракове в сборной Украины дебютировало уже семь новичков
Специалист интегрирует молодых исполнителей, несмотря на сложное турнирное положение
12:03
Фото - УАФ
Голкипер Дмитрий Ризнык дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Болгарии (1:1). Игрок сменил Георгия Бущана во втором тайме.
Таким образом, вратарь стал уже седьмым новичком национальной команды при Александре Петракове. Специалист давал игрокам возможность дебютировать во встречах отбора на чемпионат мира-2022 с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1), а также – контрольном поединке против Чехии (1:1).
При и. о. главного тренера впервые за сборную сыграли: защитники Александр Сирота, Тарас Качараба и Виктор Корниенко, хавбеки Сергей Булеца и Владислав Кочергин, а также – нападающий Даниил Сикан.
Ранее Ризнык передал, что ему сказал Андрей Пятов перед дебютом.
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