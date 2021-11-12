Ризнык: «Перед вторым таймом Пятов сказал покричать на команду»

Дмитрий Ризнык / фото - Football.ua

Вратарь «Ворсклы» и сборной Украины Дмитрий Ризнык в интервью YouTube каналу vZbirna поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду в товарищеском матче против Болгарии (1:1).

Тебе что-то сказал Андрей Пятов, когда ты переодевался перед выходом.

Сказал чуть покричать на них, разбудить. Проигрывали 0:1. Дал пару советов.

Ну ты покричал?

Та там да – стадион такой, что ничего не слышно.

Сколько вспомнишь моментов, что угрожали твоим воротам?

Та моментов практически не было. Считаю, вся команда сыграла хорошо.

Какие у тебя впечатления?

Самые приятные, все стремятся попасть сюда, а дебютировать – это еще большее. Я только рад.

Александр Петраков сказал, что ты заслужил дебют. Приятно слышать такие слова от тренера?

Конечно. Если тренер видит – это вдвойне приятно. Мое дело – только работать, а тренеры будут выбирать.

Сделали 36 ударов по воротам Болгарии.

Честно, я такого не видел. Не знаю, фарт, вратари поймали кураж, наша нереализация. Много факторов, не знаю, на какой ссылаться.