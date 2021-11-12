Ризнык: «Перед вторым таймом Пятов сказал покричать на команду»
Вратарь «Ворсклы» и сборной Украины Дмитрий Ризнык в интервью YouTube каналу vZbirna поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду в товарищеском матче против Болгарии (1:1).
Я же человек – имело место волнение, но ребята помогали, поддерживали.
Тебе что-то сказал Андрей Пятов, когда ты переодевался перед выходом.
Сказал чуть покричать на них, разбудить. Проигрывали 0:1. Дал пару советов.
Ну ты покричал?
Та там да – стадион такой, что ничего не слышно.
Сколько вспомнишь моментов, что угрожали твоим воротам?
Та моментов практически не было. Считаю, вся команда сыграла хорошо.
Какие у тебя впечатления?
Самые приятные, все стремятся попасть сюда, а дебютировать – это еще большее. Я только рад.
Александр Петраков сказал, что ты заслужил дебют. Приятно слышать такие слова от тренера?
Конечно. Если тренер видит – это вдвойне приятно. Мое дело – только работать, а тренеры будут выбирать.
Сделали 36 ударов по воротам Болгарии.
Честно, я такого не видел. Не знаю, фарт, вратари поймали кураж, наша нереализация. Много факторов, не знаю, на какой ссылаться.
Напомним, Рустам Худжамов считает Ризныка самым перспективным украинским вратарем.