ПСЖ идет в ва-банк. Мбаппе предлагают стать самым высокооплачиваемым игроком планеты

Контракт с миллионом фунтов стерлингов в неделю

Фото: Sky Sports

ПСЖ всеми силами пытается оставить форварда Киллиана Мбаппе в команде.



Парижане пошли на радикальные меры – готовы сделать француза самым высокооплачиваемым футболистом в мире. По информации Independent, чемпиону мира предложили контракт с недельным окладом в 1 миллион фунтов стерлингов. Говоря о годовом заработке, то за 12 месяцев по такому соглашению Мбаппе будет получать в районе 70 миллионов долларов.

Напомним, что нападающий, которого связывают с переходом в «Реал», принес своим голом победу ПСЖ над «сливочными» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.