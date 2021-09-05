«Милан» может продать Кессье из-за его требований по новому контракту
ПСЖ намерен подписать Кессье в качестве свободного агента
Ивуариец хочет получать в Милане еще больше
09:41
Франк Кессье / Фото - acmilaninfoПСЖ следит за развитием ситуации относительно подписания нового соглашения Франка Кессье с «Миланом». Об в этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ивуариец был готов продлить контракт с клубом на 6,5 миллионов евро. Однако хавбек завысил требования и просит сейчас почти 10 миллионов в год. Клуб не намерен принимать условия.
Соглашение Кессье с «Миланом» истекает летом 2022 года.
ПСЖ намерен включиться с переговоры с игроком и уже зимой договориться с ним о бесплатном переезде во Францию.
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