Пятов – об Ахметове: «В той ситуации в которой оказался «Шахтер» мы держим ту же марку, тот же уровень – это много стоит»

Фото: ФК Шахтер

Вратарь и капитан «Шахтера» Андрей Пятов поздравил президента клуба Рината Ахметова с 55-летием. Слова голкипера приводит пресс-служба клуба.

Что можно пожелать? Только еще больше азарта нашему президенту. И, конечно же, мы все соскучились, давно не виделись. Надеюсь, может быть, он пересмотрит свое решение и начнет посещать матчи. Все-таки, когда президент с нами вместе, рядом, мы чувствуем еще больший стимул, добавляется сил».