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Пятов – об Ахметове: «В той ситуации в которой оказался «Шахтер» мы держим ту же марку, тот же уровень – это много стоит»

Вратарь поздравил президента клуба с 55-летием
Футбол Украинская Премьер-лига
16:12
Пятов – об Ахметове: «В той ситуации в которой оказался «Шахтер» мы держим ту же марку, тот же уровень – это много стоит»
Фото: ФК Шахтер

Вратарь и капитан «Шахтера» Андрей Пятов поздравил президента клуба Рината Ахметова с 55-летием. Слова голкипера приводит пресс-служба клуба.

«Это человек, без которого не было бы всего этого. В той ситуации, в которой мы оказались, он не опустил рук, не развернулся, а, наоборот, усилил, подставил плечо, показал, что ему все так же интересен футбол, что он живет этим. Клуб держит ту же марку, тот же уровень – это много стоит.

Что можно пожелать? Только еще больше азарта нашему президенту. И, конечно же, мы все соскучились, давно не виделись. Надеюсь, может быть, он пересмотрит свое решение и начнет посещать матчи. Все-таки, когда президент с нами вместе, рядом, мы чувствуем еще больший стимул, добавляется сил».

Ранее Ахметова поздравил экс-тренер команды Паулу Фонсека.

Накануне, «Шахтер» раскритиковал Игорь Цыганык.


Андрей Усмонов
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Андрей Пятов Шахтер Донецк

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