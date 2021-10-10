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Рафаилов: «Петраков – прыгающий у поля воробышек, а хочется видеть орла»

Экс-гендиректор «Зари» – о матче Финляндия – Украина
Футбол Сборная Украины
10 октября 21:02
Рафаилов: «Петраков – прыгающий у поля воробышек, а хочется видеть орла»
Сергей Рафаилов / Фото - ФК Заря

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов отреагировал в своем Facebook на победу сборной Украины в матче отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (2:1). Также экс-руководитель луганчан рассказал, что ему не нравится в и. о. главного тренера «сине-желтых» Александре Петракове.

Сборная выиграла наконец-то. Появился шанс на проход, но успокаиваться рано. Об игре. До 85-й минуты играла команда Шевченко, с его идеями и наработками, с 85-й – команда Петракова, и появились детские ошибки, суета.

О тренере. У тренера должна быть харизма или великого игрока, или авторитетного тренера. В сборной играют игроки, которые работают в своих клубах с авторитетными в футболе специалистами.

А что видим мы в телевизоре – прыгающего у кромки поля воробышка, а хочется видеть орла. Есть ли у Петракова возможность стать орлом, сложно сказать. Принял команду в сложное время, вернее не принял, а в пожарном порядке назначен. Все строить приходится по ходу. А строительного материала очень мало.

Тут как-то недавно посмотрел составы команд шести ведущих европейских чемпионатов в туре перед перерывом на игры сборных. Так вот, в протоколы на игры были внесены более 80 футболистов из стран бывшей Югославии, более половины вышли в старте, остались на скамейке и не играли человек 13 – 15. Напомню, что население этих стран суммарно составляет примерно 22 миллиона.

Украинцев было немного, ну как пальцев на одной руке, и это при населении в 40 миллионов. Как говорят в Одессе – почувствуйте разницу. Какой нахрен футбол? Не позавидуешь Петракову. Информация для футбольных ура-патриотов.

Ранее экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, какое тактическое решение команды Финляндии его удивило.

Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Рафаилов Александр Петраков сборная Финляндии (футбол)

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