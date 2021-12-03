Лига чемпионов. Гол Ракицкого позволил «Зениту» уйти от поражения «Мальме», «Севилья» обыграла «Вольфсбург»
Ракицкий стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре
Защитник забил один мяч
Фото: ФК Зенит
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает сайт клуба.
На его счету один мяч в пяти матчах. Он забил в игре Лиги чемпионов против «Мальме».
Всего на счету Ярослава 14 матчей в этом сезоне. Он забил один мяч и сделал четыре ассиста.
Ранее защитник признался, что хочет вернуть противостояние украинских и российских команд. Также он провел уже более 100 матчей за «Зенит».
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