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Ракицкий стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Защитник забил один мяч
Футбол В Европе
19:52
Ракицкий стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре
Фото: ФК Зенит

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает сайт клуба.

На его счету один мяч в пяти матчах. Он забил в игре Лиги чемпионов против «Мальме».

Всего на счету Ярослава 14 матчей в этом сезоне. Он забил один мяч и сделал четыре ассиста.

Ранее защитник признался, что хочет вернуть противостояние украинских и российских команд. Также он провел уже более 100 матчей за «Зенит».

Андрей Усмонов
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