Рамос: «Когда я согласился на условия «Реала», мне сказали, что время истекло»
Рамос – о будущем: «Уверен, найду себе подходящий вариант»
«Реал» объявил об уходе защитника
17:45
Серхио Рамос / фото - Getty Images
Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о своем футбольном будущем, а также о том, где планирует продолжить карьеру. Цитирует игрока журналист Дермот Корриган.
«Все это время у меня даже мыслей не было о других командах. Я мог вести переговоры с другими клубами с января, были какие-то контакты, заинтересованные клубы. Но мыслей об уходе из «Реала» не было. Но теперь мы будем искать подходящий вариант.
«Севилья» – еще один клуб, который навсегда в моем сердце, там у меня был великолепный период. Но сейчас я не думаю об этом варианте.
Что касается «Барселоны», то это будет категоричное нет. Невозможно представить Рамоса в футболке «Барселоны».
Напомним, Рамос рассказал, почему сорвались переговоры по его новому контракту с мадридцами.
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