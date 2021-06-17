Рамос – о будущем: «Уверен, найду себе подходящий вариант»

Серхио Рамос / фото - Getty Images

Экс-защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о своем футбольном будущем, а также о том, где планирует продолжить карьеру. Цитирует игрока журналист Дермот Корриган.

«Севилья» – еще один клуб, который навсегда в моем сердце, там у меня был великолепный период. Но сейчас я не думаю об этом варианте.

Что касается «Барселоны», то это будет категоричное нет. Невозможно представить Рамоса в футболке «Барселоны».