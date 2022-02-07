Ранее травмированные Соломон и Кривцов полетели с «Шахтером» на второй сбор

Коноплянки нет в составе команды, несмотря на то, что хавбек никуда не перешел зимой

Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» 6 февраля отправился на второй сбор в Турцию. Список команды пополнили несколько футболистов.

Речь о защитнике Сергее Кривцове и вингере Маноре Соломоне. Первый этап подготовки они пропустили из-за травм.

Вместе с тем, с командой не полетел хавбек Евгений Коноплянка. В зимнее трансферное окно опытный игрок так и не сменил клуб.

Ранее нападающий «Шахтера» Даниил Сикан дебютировал за «Ганзу», в которой выступает на правах аренды.