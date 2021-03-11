Рангник готов возглавить сборную Германии

Ральф Рангник / Фото: Sky Germany

Сборная Германии пока не назвала приемника Йоахима Лева на посту главного тренера. Лев объявил об уходе из команды после Евро-2020. Его готов сменить Ральф Рангник, который пока остается без работы после ухода из «Лейпцига».

Правда, тренер намекнул Sky Germany, что у него есть предложения.

«Эта работа многое значит. В целом я могу представить себе эту работу. Весь вопрос во времени. Сейчас я свободен. Если мне однажды позвонят из федерации, а я уже найду работу, то больше не буду доступным».

Сообщалось, что главным кандидатом на пост тренера является Ханс-Дитер Флик.