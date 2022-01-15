Погба покинет МЮ и уже определился со следующим клубом
Рангник заявил, что капитанская повязка не перейдет от Магуайра к Роналду
Португалец недавно впервые после возвращения выступил в качестве капитана
15 января 13:36
Криштиану Роналду / фото - MUFC
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал Goal, планирует ли он отдать капитанскую повязку Криштиану Роналду:
«Сейчас не вижу причин для замены капитана. Гарри Магуайр до сих пор был капитаном, и пока он выступает, он будет капитаном.
Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле».
Ранее португалец впервые после возвращения на Туманный Альбион надел капитанскую повязку, когда Гарри Магуайр был травмирован.
Напомним, в стане МЮ случился конфуз. Рангник дал выходной футболистам, а затем приехал на тренировку, забыв об этом
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