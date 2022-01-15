Рангник заявил, что капитанская повязка не перейдет от Магуайра к Роналду

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал Goal, планирует ли он отдать капитанскую повязку Криштиану Роналду:

Если он не будет играть, кто-то другой его заменит. Это может меняться от матча к матчу, в зависимости от того, кто выходит на поле».