Распад португальской диаспоры? Вслед за Нуну может уйти из «Вулверхэмптона» Невеш

«Волки» готовы продать полузащитника за 40 миллионов евро

Рубен Невеш / фото - gettyimages

Этим летом «Вулверхэмптон» может покинуть Рубен Невеш, сообщает The Athletic. Боссы «волков» планируют выручить за хавбека около 40 миллионов евро.

Португалец провел 36 матчей в Премьер-лиге и записал на свой счет 6 результативных действий.

Ранее стало известно, что по окончанию сезона клуб покинет наставник Нуну Эшпириту Санту, собравший в клубе целую португальскую диаспору, с помощью которой смог поднять в зону Лиги Европы в сезоне-19/20.

Напомним, главным претендентом на роль тренера «волков» называют Бруну Лаже.