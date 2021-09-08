«Реал» продаст испанского хавбека следующим летом

В руководстве клуба разочарованы игрой футболиста

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Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио может покинуть команду следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, 25-летний испанец не входит в планы руководства клуба. Игрок проигрывает конкуренцию на правом фланге атаки Гарету Бэйлу, Родриго Гоэсу и Лукасу Васкесу.

Тренер «сливочных» Карло Анчелотти планирует попробовать использовать игрока в полузащите в этом сезоне, но, учитывая огромную конкуренцию в средней линии команды, испанец вряд ли будет получать много игровых минут: помимо основной троицы Каземиро-Кроос-Модрич у команды есть еще Вальверде, Иско, Себальос и недавно приобретенный Камавинга.

Сам Асенсио хочет остаться в клубе и доказать свою состоятельность, но после разрыва крестообразных связок в 2019 году игрок никак не может набрать оптимальную форму. К тому же, следующим летом состав «бланкос» могут пополнить несколько звезд, которые задвинут вингера далеко на второй план.

В минувшем сезоне Марко провел в составе столичного клуба 48 матчей, в которых отметился 9 голевыми действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что зимой Асенсио может пополнить состав английского гранда.