«Реал» вместо Рюдигера может подписать другого защитника «Челси»

Речь также идет о подписании игрока свободным агентом

Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер / фото - Metro

Мадридский «Реал» грядущим летом хочет усилить центр обороны, сообщает El Nacional.

«Сливочные» продолжают работу над подписанием защитника «Челси» Антонио Рюдигера, чей контракт истекает грядущим летом.

Но есть вероятность того, что «аристократы» могут продлить контракт с немцем, предложив ему внушительную зарплату. Ранее уже сообщалось, что испанцы не готовы удовлетворить финансовые аппетиты защитника, так как считают, что он недостоин оклада уровня Давида Алабы.

Но «бланкос» нашли альтернативу во все том же лондонском клубе. Если мадридцам не удастся подписать Рюдигера, то они возьмутся за другого защитника «синих» – Андреас Кристенсена.

Контракт датчанина с «Челси» также истекает летом 2022-го года.

Напомним, «Реал» установил исторический рекорд Лиги чемпионов.