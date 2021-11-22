МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти
Регилон – о тренировках Конте: «Одни из худших недель в жизни»
Специалист не щадит своих подопечных
22 ноября 08:12
Серхио Регилон / фото - yahoo
Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон рассказал Football Italia, как проходят тренировки под руководством главного тренера Антонио Конте:
«Мы много работали на протяжении последних недель и во время перерыва на матчи сборных. Это одни из худших недель в моей жизни в плане тренировок.
Конте – фанатик футбола. Он всегда говорит о футболе: на тренировках, перед тренировками, после тренировок.
Теперь я ложусь спать, думая о футболе и тактике на своей позиции».
Итальянец в начале ноября возглавил «шпор», сменив на этом посту Нуну Эшпириту Санту.
Тренер уже успел одержать первую домашнюю победу в АПЛ, переиграв «Лидс» (2:1) в матче, где победный гол оформил как раз-таки сам Регилон.
Комментарии 0