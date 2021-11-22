Регилон – о тренировках Конте: «Одни из худших недель в жизни»

Серхио Регилон / фото - yahoo

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон рассказал Football Italia, как проходят тренировки под руководством главного тренера Антонио Конте:

Конте – фанатик футбола. Он всегда говорит о футболе: на тренировках, перед тренировками, после тренировок.

Теперь я ложусь спать, думая о футболе и тактике на своей позиции».