Скандал едва не омрачил рекорд Роналду. «Арсенал» потоптался по правилам Fair Play, но выиграть это не помогло

Эпизод с Де Хеа стал очень обсуждаемым

Послесловие

Фото - twitter.com/RMCsport

Матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» стал главным событием мид-уика в европейском футболе. Во-первых, именно он формально стал первым для нового рулевого манкунианцев Ральфа Рангника после подписания контракта, а во-вторых, сама игра получилась на загляденье.

Пять забитых мячей, дубль и рекорд Криштиану Роналду, окончательное прощание с МЮ Майкла Кэррика и решающий пенальти – все это было в этом матче. Но не обошлось и без скандала, и если бы не все вышеперечисленные события и, самое главное, не итоговая победа «Манчестера», – именно он был бы на первом плане.

Речь идет о первом голе в этом матче, случившемся уже на 13-й минуте первого тайма. Голе, которые «защищал» травмированный и корчащийся от боли на газоне Давид Де Хеа. Дальний удар Эмиля Смита-Роу вывел «Арсенал» вперед, который после переговоров с помощниками главный арбитр матча Мартин Аткинсон засчитал.

the difference between de gea and deano #notmyno1 pic.twitter.com/9FZgd91OPA — suits enthusiast (@dylan______1) December 2, 2021

Началось все с подачи углового в исполнении «Арсенала» и падения Де Хеа. Как оказалось, во время борьбы в штрафной площади испанскому вратарю на ногу наступил полузащитник МЮ Фред. В это время мяч оставался в игре, на подборе его подобрал Смит-Роу и отправил в, по сути, пустые ворота.

Главным предметом обсуждения Аткинсона с помощниками было то, кто именно наступил на ногу Де Хеа. Логика простая – если свой, значит, такой гол можно засчитать.

Однако скандала избежать все равно не удалось. Оказывается, арбитр должен игру останавливать в любом случае, если вратарь получил травму. И при этом не важно, кто или что стало ее причиной.

«Вообще, когда голкипер лежит на газоне, игра должна останавливаться, но ошибки бывают. Игроки допускают ошибки. Не знаю, ошибся ли здесь арбитр. Если это ошибка судьи, то такое бывает», – сказал после матча полузащитник МЮ Бруну Фернандеш.

В то же время, правила Футбольной ассоциации Англии выступают на стороне Аткинсона. Прямо по ходу текстовой трансляции их процитировал BBC.

«Рефери свистнул уже после того, как мяч пересек линию ворот. ВАР рассмотрел эпизод на предмет фола на Де Хеа. Контакт, очевидно, был со стороны одноклубника, поэтому гол можно засчитывать», – сказано в сообщении.

В этой ситуации очень важно то, что Аткинсон не успел дать свисток до того, как мяч залетел в ворота. Он изначально был сконцентрирован на мяче и увидел лежащего Де Хеа только после того, как мяч оказался в воротах. Дальше он действовал по всем канонам – дал возможность медицинскому персоналу оказать помощь голкиперу. Поэтому сам Аткинсон был максимально последовательным в этом эпизоде и предъявить ему можно разве что то, что он моментально не увидел падение Де Хеа.

В любом случае, гол достаточно спорный, но вряд ли этот скандал будет долгим и запомнится на века. Все же результативной эта ошибка, если она и была, не стала.