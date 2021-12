Скандал едва не омрачил рекорд Роналду. «Арсенал» потоптался по правилам Fair Play, но выиграть это не помогло

Фото - twitter.com/RMCsport

Матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» стал главным событием мид-уика в европейском футболе. Во-первых, именно он формально стал первым для нового рулевого манкунианцев Ральфа Рангника после подписания контракта, а во-вторых, сама игра получилась на загляденье.

Пять забитых мячей, дубль и рекорд Криштиану Роналду, окончательное прощание с МЮ Майкла Кэррика и решающий пенальти – все это было в этом матче. Но не обошлось и без скандала, и если бы не все вышеперечисленные события и, самое главное, не итоговая победа «Манчестера», – именно он был бы на первом плане.

Речь идет о первом голе в этом матче, случившемся уже на 13-й минуте первого тайма. Голе, которые «защищал» травмированный и корчащийся от боли на газоне Давид Де Хеа. Дальний удар Эмиля Смита-Роу вывел «Арсенал» вперед, который после переговоров с помощниками главный арбитр матча Мартин Аткинсон засчитал.

