Агент Ярмоленко оценил возможность перехода украинца в российский клуб
Рианчо: «Ярмоленко был бы отличным усилением для московского «Спартака»
Экс-тренер считает, что украинец может помочь российскому клубу
15:57
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что украинский вингер Андрей Ярмоленко отлично бы подошел московскому клубу.
«Андрей, определенно, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для «Спартака». Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае «Спартак» может стать идеальной командой для Андрея»
Ранее агент Ярмоленко прокомментировал возможность переезда украинца в Россию.
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