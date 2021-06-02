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Рианчо: «Ярмоленко был бы отличным усилением для московского «Спартака»

Экс-тренер считает, что украинец может помочь российскому клубу
Футбол Украинские легионеры
15:57
Рианчо: «Ярмоленко был бы отличным усилением для московского «Спартака»
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что украинский вингер Андрей Ярмоленко отлично бы подошел московскому клубу.

«Андрей, определенно, большой футболист. Восхитительный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для «Спартака». Однако нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае «Спартак» может стать идеальной командой для Андрея»

Ранее агент Ярмоленко прокомментировал возможность переезда украинца в Россию.

Источник: Спорт-Экспресс Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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