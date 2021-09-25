Ризнык – об отбитом пенальти: «Разбираем каждого, кто бьет. Получилось отбить»

Фото: ФК Ворскла

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями от победы над «Колосом» (1:0) и об отбитом пенальти.

Как удалось отбить пенальти? У нас есть тренер по вратарям, мы разбираем каждого, кто бьет. Получилось отбить – это заслуга всей команды. Чурко несильно пробил. У него мяч срезался, поэтому попал мяч почти в меня. Я отбил, и все.

После игры чувствую опустошение, потому что все эмоции отдали в игре. На душе радостно, потому что победа – это всегда приятно. Только позитивные эмоции».