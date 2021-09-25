Нереализованный соперником пенальти помог «Ворскле» обыграть «Колос»
Ризнык – об отбитом пенальти: «Разбираем каждого, кто бьет. Получилось отбить»
Вратарь принес «Ворскле» три очка
Фото: ФК Ворскла
Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями от победы над «Колосом» (1:0) и об отбитом пенальти.
«Мы в первом тайме забили гол. Понятно, что команда соперников будет бежать, им надо отыгрываться. Может, поэтому во втором тайме больше подсели в защиту. Отработали на ноль – это самое главное.
Как удалось отбить пенальти? У нас есть тренер по вратарям, мы разбираем каждого, кто бьет. Получилось отбить – это заслуга всей команды. Чурко несильно пробил. У него мяч срезался, поэтому попал мяч почти в меня. Я отбил, и все.
После игры чувствую опустошение, потому что все эмоции отдали в игре. На душе радостно, потому что победа – это всегда приятно. Только позитивные эмоции».
Также Ризнык сравнил тренеров сборной Украины.
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