Жоржиньо: «Золотой мяч»? Мы живем мечтами, но надо быть честным»
Роберто Карлос: «Жоржиньо заслуживает памятника от английских болельщиков за свои заслуги»
Хавбек «Челси» с «аристократами» выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов
12:30
Жоржиньо с трофеем Евро-2020 / Фото: football-italia.net
Экс-защитник сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлос выдал порцию похвалы полузащитнику «Челси» Жоржиньо:
Любая топ-команда почувствовала бы отсутствие Жоржиньо, включая Бразилию. Он техничен, хорошо видит поле и обладает ледяным спокойствием. Он всегда знает, какое действие будет лучшим. К тому же он великолепно отбирает мяч, в этом смысле он великолепно выбирает позицию.
Жоржиньо дал результат и в сборной Италии, и в «Челси». Английские болельщики должны поставить ему памятник после того, как он помог «Челси» выиграть Лигу Европы, а затем Лигу чемпионов.
Напомним, что в сезоне 2020-2021 Жоржиньо с «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Италии стал чемпионом Европы.
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