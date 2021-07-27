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Роберто Карлос: «Жоржиньо заслуживает памятника от английских болельщиков за свои заслуги»

Хавбек «Челси» с «аристократами» выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:30
Роберто Карлос: «Жоржиньо заслуживает памятника от английских болельщиков за свои заслуги»
Жоржиньо с трофеем Евро-2020 / Фото: football-italia.net

Экс-защитник сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлос выдал порцию похвалы полузащитнику «Челси» Жоржиньо:

Любая топ-команда почувствовала бы отсутствие Жоржиньо, включая Бразилию. Он техничен, хорошо видит поле и обладает ледяным спокойствием. Он всегда знает, какое действие будет лучшим. К тому же он великолепно отбирает мяч, в этом смысле он великолепно выбирает позицию.

Жоржиньо дал результат и в сборной Италии, и в «Челси». Английские болельщики должны поставить ему памятник после того, как он помог «Челси» выиграть Лигу Европы, а затем Лигу чемпионов.

Напомним, что в сезоне 2020-2021 Жоржиньо с «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Италии стал чемпионом Европы.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Челси Жоржиньо Роберто Карлос

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