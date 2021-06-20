Левандовски установил новый рекорд сборной Польши
Родри: «С Польшей мяч снова не шел в ворота»
Хавбек сборной Испании высказался о второй подряд ничьей на Евро-2020
Фото - Globallookpress.com
Полузащитник сборной Испании Родри выказался по поводу очередной ничьей на Евро-2020 в матче группового этапа против Польши (1:1). Слова представителя «Манчестер Сити» передает официальный сайт UEFA.
Конечно, мы разочарованы. Мяч снова не шел в ворота. Мы не забили пенальти, а ведь мы не имели права упускать такой шанс. Этот гол все бы изменил.
Когда мяч не идет в ворота, вы начинаете нервничать. Слаба богу, у нас есть еще один шанс, и теперь все зависит от нас самих. Мы выложимся на полную.
Ранее мыслями по поводу игры поделился автор одного из голов, нападающий Роберт Левандовски.
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