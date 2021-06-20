Родри: «С Польшей мяч снова не шел в ворота»

Фото - Globallookpress.com

Полузащитник сборной Испании Родри выказался по поводу очередной ничьей на Евро-2020 в матче группового этапа против Польши (1:1). Слова представителя «Манчестер Сити» передает официальный сайт UEFA.

Когда мяч не идет в ворота, вы начинаете нервничать. Слаба богу, у нас есть еще один шанс, и теперь все зависит от нас самих. Мы выложимся на полную.