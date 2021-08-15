Тренер «Бенфики»: «Яремчук показал, что ему не нужно много моментов для гола»
«Роман, Яремчук или украинский игрок». «Бенфика» предложила три варианта лучшего игрока матча с «Арокой»
Форвард уже стал звездой клубных соцсетей
11:01
фото - SL Benfica
В своем первом матче в стартовом составе «Бенфики» Роман Яремчук отметил отличной игрой, забив гол и отдав ассист против «Ароки».
Официальный англоязычный Twitter-аккаунт «орлов» запустил шутливое голосование, где предложил болельщикам выбрать лучшего игрока матча из трех вариантов: «Роман», «Яремчук» или «украинский игрок».
Who do you think should be the Man of The Match?— SL Benficachuk again (@slbenfica_en) August 14, 2021
Это уже не впервые в соцсетях клуба подшучивают с игроком. Ранее тот же аккаунт переименовал свое название в честь дебюта украинца.
Напомним, португальская лига признала Яремчука лучшим игроком матча.
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