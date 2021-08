«Роман, Яремчук или украинский игрок». «Бенфика» предложила три варианта лучшего игрока матча с «Арокой»

фото - SL Benfica

В своем первом матче в стартовом составе «Бенфики» Роман Яремчук отметил отличной игрой, забив гол и отдав ассист против «Ароки».

Официальный англоязычный Twitter-аккаунт «орлов» запустил шутливое голосование, где предложил болельщикам выбрать лучшего игрока матча из трех вариантов: «Роман», «Яремчук» или «украинский игрок».

Who do you think should be the Man of The Match?