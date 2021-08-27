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Роналду – одной ногой в «Манчестер Сити». События развиваются очень стремительно

В Европе зреет очередная трансферная бомба
Футбол Серия А (Италия)
16:19
Роналду – одной ногой в «Манчестер Сити». События развиваются очень стремительно Тема дня
Криштиану Роналду / Фото - Sky Sports

Ближе к закрытию трансферного окна в Европе разгорелась очередная сага вокруг перехода Криштиану Роналду. На этот раз все очень похоже на правду.

В последние часы стало известно, что Роналду посетил тренировку «Ювентуса» в четверг, после чего забрал свои вещи из шкафчика на базе клуба. Судя по всему, это занятие с партнерами по «Старой синьоре» стало для португальца последним – он переходит в «Манчестер Сити». По крайней мере, так говорит авторитетный итальянский инсайдер Фадрицио Романо.

Еще накануне вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщал, что Роналду никуда не уходит и готовится к очередному матчу в составе команды в чемпионате Италии, но события уже набросил оборот и развиваются с удивительной стремительностью.

Ближе к вечеру пятницы ряд источников сообщил, что Роналду уже вылетел из Турина, а его будущим будет заниматься агент Жорже Мендеш. Также в Сети появились фото, как Роналду поднимается на трап самолета.

Большинство сходятся в том, что Роналду продолжит карьеру в «Манчестер Сити», который остро нуждается в забивном нападающем после ухода Серхио Агуэро и неудачной попытки подписать Харри Кейна. Но Пеп Гвардиола пока не спешит.

«Криштиану решит, где он хочет играть, а не «Манчестер Сити».

Роналду и Месси невероятны. Это лучшие игроки последних 20-30 лет».

Самому Роналду, как сообщают источники, нравится вариант с «Манчестер Сити», но пока что нерешенным остается денежный вопрос. «Ювентус» просит за свою звезду 25 миллионов евро, но «Сити» пытается заполучить португальца бесплатно, правда, пока непонятно, по какой схеме. Есть возможность того, что Роналду будет обменян на кого-то из игроков «Сити».

Правда, в последние часы в борьбу за Криша, судя по всему, включился и бывший его клуб «Манчестер Юнайтед». По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из заявления главного тренера «красных дьяволов» Оле Гуннара Сульшера

«Мы всегда хорошо общались. Бруну Фернандеш разговаривал с ним, Роналду знает, что мы к нему чувствуем. Если он собрался уходить из «Ювентуса», то, конечно, знает, что мы здесь.

Криштиану – легенда «МЮ», лучший игрок всех времен, если вы меня об этом спрашиваете. Мне повезло играть с ним. Я тренировал его. Посмотрим, что произойдет».

Эту же информацию подтверждает и Романо.

Переход Роналду рассматривает даже ПСЖ. Накануне брат владельца парижан Тамима бин Хамада Аль-Тани опубликовал картинку, на которой Месси и Криш в форме команды и подписал: «Возможно?» А почему бы и нет!

В любом случае, все решится в ближайшие часы – развивается все очень стремительно. Что касается «Ювентуса», то туринцы уже присмотрели замену Роналду как раз на Туманном Альбионе – не эту роль всерьез претендует нападающий «Эвертона» Мойзе Кин.

Александр Черненко
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Криштиану Роналду Ювентус Манчестер Сити

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