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Роналду: «Против «Вильярреала» я сыграл так себе»
Тем не менее, португалец забил победный мяч
30 сентября 20:50
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о победе над «Вильярреалом» (2:1) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит ВВС.
«Я очень счастлив. Сегодня я провел не лучшую игру, не очень хорошо сыграл. Но иногда я играю хорошо и не забиваю. Сегодня я сыграл так себе и забил.
Это очень важно. Мы знали, что будет сложно выйти в следующую стадию, если мы не наберем очки в этом матче. Теперь все возможно, перед нами открыт путь, и мы верим, что пройдем дальше».
Отметим, что Роналду забил победный мяч в матче с «Вильярреалом» на последних минутах встречи. Кроме того, Роналду стал рекордсменом по количеству матчей в ЛЧ.
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