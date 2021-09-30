Роналду: «Против «Вильярреала» я сыграл так себе»

Тем не менее, португалец забил победный мяч

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о победе над «Вильярреалом» (2:1) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит ВВС.

«Я очень счастлив. Сегодня я провел не лучшую игру, не очень хорошо сыграл. Но иногда я играю хорошо и не забиваю. Сегодня я сыграл так себе и забил. Это очень важно. Мы знали, что будет сложно выйти в следующую стадию, если мы не наберем очки в этом матче. Теперь все возможно, перед нами открыт путь, и мы верим, что пройдем дальше».

Отметим, что Роналду забил победный мяч в матче с «Вильярреалом» на последних минутах встречи. Кроме того, Роналду стал рекордсменом по количеству матчей в ЛЧ.