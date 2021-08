Роналду вернулся в МЮ спустя 12 лет: радость для болельщиков и головная боль для тренера?

Роналду играл за МЮ с 2003 по 2009 год / Фото - twitter.com/Football__Tweet

Одна из двух главных трансферных саг этого лета в Европе закончилась очень быстро: возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» состоялось буквально за несколько часов. Манкунианцы заплатили за переход звездного португальца 25 миллионов евро, очень ловко выиграв борьбу у своего принципиального соперника «Манчестер Сити», который считался фаворитом в борьбе за нападающего.

Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Он трижды становился чемпионом Премьер-лиги и один раз выиграл Лигу чемпионов, забив 118 голов в 292 матчах в составе «Красных дьяволов». И теперь, когда первые эмоции после ошеломляющей новости немного улеглись, предстоит разобраться с более будничным вопросом: что на деле принесет «Манчестер Юнайтед» возвращение Роналду?

Со дня ухода Криша с «Олд Траффорд» прошло 12 лет. За это время он забил 551 гол в 572 матчах в составе «Реала» и «Ювентуса», выиграл еще четыре Лиги чемпионов, Евро-2016 в составе национальной сборной Португалии и записал на свой счет еще много достижений. Его возвращение – очень волнующая перспектива для болельщиков «Юнайтед», повод для громких разговоров и больших ожиданий.

Cristiano Ronaldo is the only Man United player still active from the 2008 Champions League final pic.twitter.com/7NEgjr7XM3