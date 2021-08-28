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Роналду вернулся в МЮ спустя 12 лет: радость для болельщиков и головная боль для тренера?

Разбираемся, что Криштиану может дать команде в свои 36
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:08
Роналду вернулся в МЮ спустя 12 лет: радость для болельщиков и головная боль для тренера? Мнение
Роналду играл за МЮ с 2003 по 2009 год / Фото - twitter.com/Football__Tweet

Одна из двух главных трансферных саг этого лета в Европе закончилась очень быстро: возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» состоялось буквально за несколько часов. Манкунианцы заплатили за переход звездного португальца 25 миллионов евро, очень ловко выиграв борьбу у своего принципиального соперника «Манчестер Сити», который считался фаворитом в борьбе за нападающего.

Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Он трижды становился чемпионом Премьер-лиги и один раз выиграл Лигу чемпионов, забив 118 голов в 292 матчах в составе «Красных дьяволов». И теперь, когда первые эмоции после ошеломляющей новости немного улеглись, предстоит разобраться с более будничным вопросом: что на деле принесет «Манчестер Юнайтед» возвращение Роналду?

Со дня ухода Криша с «Олд Траффорд» прошло 12 лет. За это время он забил 551 гол в 572 матчах в составе «Реала» и «Ювентуса», выиграл еще четыре Лиги чемпионов, Евро-2016 в составе национальной сборной Португалии и записал на свой счет еще много достижений. Его возвращение – очень волнующая перспектива для болельщиков «Юнайтед», повод для громких разговоров и больших ожиданий.

Но для главного тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннара Сульшера – это одновременно и большая головная боль. Ему просто нельзя не вписать Роналду в схему игры команды, но для этого нужно рушить то, что уже и так неплохо работало раньше.

Если Роналду, ставший лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне в составе не очень хорошо играющей системно команды, продолжит забивать и приносить результат после возвращения в Англию, то об этом все быстро забудут. Но если єтого не произойдет, то эмоции болельщиков могут очень быстро поменяться.

Даже в 36 лет Роналду остается исключительным бомбардиром, и нет сомнений, что он будет лезть из кожи вон, чтобы доказать, что вернулся в Манчестер не заканчивать карьеру, а продолжать приносить результат. Сейчас он уже не превышает отметку в 50 голов за сезон, как это было в его пиковые годы в «Реале», но 101 забитый мяч в 134 матчах за «Ювентус» (34 в среднем за сезон) – тоже более чем достойный показатель.

Его 29 голов в прошлом сезоне Серии А – еще один выдающийся результат. В чемпионате Италии он на пять голов опередил ближайшего преследователя, а в топ-5 европейских лиг больше забили только двое – Лионель Месси (30) и Роберт Левандовски (41). Не будем забывать и про дела международные: на Евро Роналду забил пять мячей и обошел Мирослава Клозе в статусе лучшего бомбардира финальных стадий чемпионатов мира и Европы, а также установил новый мировой рекорд по голам за сборную – 109 мячей.

Возраст совсем не притупил голевые инстинкты Роналду. По факту, за три своих сезона в Италии он забил больше, чем за те же последние три сезона в составе «Манчестер Юнайтед» в конце нулевых. Благодаря богатырскому здоровью и правильной подготовке, Криштиану удается очень много играть. К примеру, в составе «Ювентуса» он провел 85% матчей во всех турнирах. Такие цифры должны воодушевить Сульшера. Несмотря на то, что в феврале Роналду исполнится 37 лет, его присутствие на поле по-прежнему гарантирует наличие забитых мячей.

Количество голов Роналду по сезонам

Долголетие Роналду – вообще интересная тема. Оно появилось не на пустом месте, а благодаря тому, что даже в 36 лет Криш продолжает работать над развитием и усовершенствованием своей игры. В 2009 году он покидал «Олд Траффорд» уже в качестве звездного и взрывоопасного крайнего нападающего, правда, не совсем устойчивого психологически.

Спустя 12 лет он возвращается в Манчестер в статусе топ-бомбардира, не всегда на 100% вовлеченного в командную игру, но абсолютно безжалостного в штрафной площади соперника.

При этом нельзя смело утверждать, что он покинул игру на фланге. В «Ювентусе» Роналду играл как один из двух центральных нападающих в паре с Альваро Моратой, что позволяло ему порой смещаться на левый край и уже оттуда врезаться в оборонительные порядки соперника с таким же разрушительным эффектом, как и в молодые годы.

Однако в последнее время Сульшер пришел к схеме 4-2-3-1. Соответственно, Роналду придется играть в качестве единственного центрального нападающего, а это ограничит его свободу действий. Однако вряд ли португалец будет огорчен по этому поводу. Все же и в «Реале», и в «Ювентусе», он забил большинство голов как раз будучи «наконечником атак». Даже статистика показывает, что в прошлом сезоне Серии А Криш забил только один мяч из-за пределов штрафной, а большинство его результативных ударов концентрируются вокруг вратарской площади.

За эти 12 лет в «Реале» и «Ювентусе» Роналду вывел на новый уровень свое умение играть головой – сейчас это едва ли не главное оружие нападающего. По показателю голов ударами головой в прошлом сезоне Серии А ему не было равных, а во всей Европе этот результат превзошли только Андре Силва из «Айнтрахта» и Саша Калайджич из «Штутгарта». Это умение Роналду может очень пригодиться «Манчестер Юнайтед», который в прошлом сезоне забил только семь мячей после угловых и штрафных.

Возвращение Роналду – это большой удар по перспективам других атакующих игроков «Манчестер Юнайтед». 19-летний Мэйсон Гринвуд, казалось, сполна воспользовался шансом, полученным от тренерского штаба, забив дважды в двух матчах, но какие теперь будут его перспективы с появлением Роналду.

Будущее Энтони Марсьяля еще более туманно. Французу всего лишь 25 лет, у него есть талант, чтобы оказаться в расцвете своей карьеры именно в этот момент, однако, кажется, с момента перехода из «Монако» в 2015 году на «Олд Траффорд» он так по-настоящему и не заиграл. У Марсьяля еще есть возможность и время реализовать свой талант, но, судя по всему, уже не в «Манчестер Юнайтед».

Также приход Роналду, наверняка, повлияет и на игровое время Эдинсона Кавани, особенно, учитывая то, что уругваец играет исключительно на позиции центрального нападающего.

Однако трудно спорить с тем, что возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» – это не только про футбол. За несколько часов после объявления о переходе на Instagram клуба подписалось почти три миллиона человек и нет сомнений, что и в других имиджевых аспектах португалец поможет манкунианцам выйти на еще более высокий уровень, привлечь внимание и к клубу, и к футболу в целом людей, не имеющих к ним никакого отношения.

Даже в возрасте 36 лет Роналду продолжает оставаться тем, за кем будут следить, независимо от результатов на поле. Криштиану придется вписываться в игру новой команды, где уже есть такая звезда как Поль Погба.

Но прямо сейчас мало кто решится не поверить в то, что у португальца все получится. Уж слишком сильные эмоции ностальгии и ощущения правильности происходящего произвел этот трансфер даже на тех, кто Роналду никогда не любил.

Александр Черненко
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ювентус

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