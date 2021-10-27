Снова без Буяльского и Супряги. «Динамо» отправилось на кубковый матч против «Мариуполя»
Российский комментатор – о прощании Милевского: «Думал, что нельзя опуститься до такой пошлости»
Андронов рассказал, что ему не понравилось в перформансе в перерыве матча «Динамо» – «Днепр-1»
Артем Милевский / Фото - ФК Динамо Киев
Российский комментатор Алексей Андронов поделился в личном Telegram-канале мнением по поводу прощания бывшего форварда «Динамо» Артема Милевского с болельщиками на НСК «Олимпийский».
Когда мне рассказали эту историю – я не поверил сначала. Думал, что нельзя до такой пошлости опуститься. Это прощальная песня одного конкретного человека. Написана и спета она для и во славу Олега Блохина. Серьезно ли включать ее Артему Милевскому?
Не, понятно, что песня так хороша, что кому ее только не включали. И Черенкову. И Колесову. Но Король в Киеве – один. Олег Блохин. Точка!
Ранее Милевский рассказал, планирует ли он становиться тренером.
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