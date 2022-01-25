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«Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ

Вингер стал первым новичком львовян в зимнее трансферное окно
Футбол Украинская Премьер-лига
19:09
«Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ
Фредди Плюман / Фото - Рух Львов

Вингер Фредди Плюман стал игроком «Руха». Об этом сообщает пресс-служба львовян.

Французский футболист присоединился к украинской команде на правах свободного агента. Контракт подписан до лета с опцией продления еще на год.

Последним клубом Плюмана был турецкий «Самсунспор». С 2015 по 2016 был на контракте в лондонском «Фулхэме», выступавшем тогда в АПЛ. На счету игрока два матча в Кубке Англии.

Сообщалось, что «Рух» могут пополнить два легионера.

Сергей Стаднюк
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