Рябоконь: «От этого арбитра другого судейства я и не ожидал, но «Металлист» победил заслуженно»

Тренер разочарован вылетом «Десны»

Фото: ФК Десна

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Металлиста» и вылет из Кубка Украины.

«Была кубковая игра, соперник оказался настойчивее и вполне заслуженно прошел в следующий раунд».

Получилось так, что во втором тайме вы выпустили основных футболистов, и после этого команда пропустила два мяча. Не видите в этом какого-то парадокса? Эти футболисты были менее мотивированы или просто не вошли в игру?

«Проигрывали единоборства. У соперника замены оказались намного продуктивнее, у «Металлиста» обострилась игра, особенно в атаке. Танчик здесь просто разорвал правый фланг».

Тогда вопрос к Картушову?

«Ну, Картушов где-то ему помогал, в том числе».

Как вам первый англичанин в истории украинского футбола Кадим Харрис, который сравнял счет?

«Он забил, значит, наверное, уже оправдывает свое появление».

Признайтесь честно, пенальти и красную карточку сегодня ждали?

«Мог поставить в ворота «Металлиста», я считаю. За игру рукой».

При счете 0:1?

«Да. От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал. Это единственный, наверное, такой судья в Украине, от которого постоянно ждешь какого-то непонятного отношения, особенно после нашей последней игры прошлого сезона с «Мариуполем». Тогда он показал нам на ровном месте две красные карточки, поэтому данному арбитру я абсолютно не доверяю и ничего хорошего от него не ожидал. Но это никак не касается «Металлиста». «Металлист», еще раз подчеркну, во втором тайме смотрелся очень хорошо и заслуженно победил».

Также в 1/8 финала вышел «Рух».